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Сульшер считает, что "Манчестер Сити" уважает "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер выразил мнение, что поскольку "Манчестер Сити" выставил основной состав на матч Кубка лиги с его командой (3:1), то соперник уважает "МЮ".

"Понимаете ли, если вы играете с "Манчестер Сити" в Кубке лиги, и он выставляет свой сильнейший состав, это кое-что значит. Это значит, что они нас уважают, что команды, приезжающие на к нам, начинают нас уважать. Так что я не так уж плохо воспринял поражение. Я счел комплиментом тот факт, что они приехали к нам сильнейшим составом", - цитирует Сульшера ВВС.

"СЭ"


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ
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