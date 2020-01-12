В матче 22-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" со счетом 6:1.
Чемпионат Англии
22 тур
Голы: Марез, 18, 24, Агуэро, 28, 57, 81, Жезус, 45+1, Эль-Гази, 90+1 (пен.)
"Астон Вилла": Ньюланд, Мингз, Хоз, Конса, Тейлор, Хурихейн (Трезеге, 72), Дуглас (Накамба, 65), Дринкуотер (Лансбери, 79), Эль-Мохамади, Эль-Гази, Грилиш.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Родри (Гюндоган, 71), Фернандинью (Отаменди, 63), Стоунс, Канселу, де Брюйне (Фоден, 63), Марез, Сильва, Менди, Агуэро, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Фернандинью, 50, Эль-Гази, 53, Грилиш, 80.
Благодаря дублю Мареза и хет-трику Агуэро "Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу"
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