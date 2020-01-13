Ндиди признан футболистом года в Нигерии

Полузащитник "Лестера" Вилфред Ндиди признан лучшим футболистом года в Нигерии.



В борьбе за этот приз футболист опередил Виктора Осимхена ("Лилль"), Самуэля Чуквуезе ("Вильярреал"), Одиона Игало ("Шанхай Шеньхуа") и Уильяма Трост-Эконга ("Удинезе").



"Это большая привилегия - выиграть награду лучшему футболисту года в Нигерии. Сам я бы этого не добился, потому хочу поблагодарить партнеров по "Лестеру" и по сборной", - написал Ндиди в своем твиттере.