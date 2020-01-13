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Губерниев: российские биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий "Лестер"

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сравнил биатлонистов и лыжников, отметив, что это все равно, что проводить параллели между "Барселоной" и "Металлистом" из Королева.

"Я хочу обратиться к замечательным болельщикам, которые сравнивают наших лыжников и биатлонистов. Ребята, мы не сравниваем футбольный клуб "Барселона" и футбольную команду "Металлист" из Королева. Потенциал наших лыжников и биатлонистов несравним. У лыжников команда значительно более одаренная. Понятно, что с лыжников спрос один, а с биатлонистов — совсем другой. Но когда в декабре наши биатлонисты завоевывают пять призовых мест, это реально огромный успех. Поэтому "Барселона" должна выступать в Лиге чемпионов, а "Металлист" должен стремиться в чемпионате Московской области где-то что-то показывать. Хотя биатлонисты прямо сейчас напоминают крепкий "Лестер", который способен стать чемпионом Англии. В этом смысле я всячески поддерживаю наш биатлон и желаю ему удачи", — цитирует Губерниева "Чемпионат".


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Теги: Губерниев Лестер АПЛ
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