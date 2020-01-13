"Манчестер Юнайтед" до конца недели подпишет Фернандеша. Сумма сделки составит 60 млн фунтов

"Манчестер Юнайтед" подпишет полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша до конца недели, сообщает The Sun.По данным источника, сумма сделки составит 60 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что контракт будет подписан на 5 лет с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 млн евро в год).25-летний хавбек провел 24 матча за "Спортинг" в этом сезоне, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.Манкунианцы планировали приобрести Фернандеша летом этого года, но из-за травм Скотта Мактоминея и Поля Погба решили ускорить трансфер. Предполагается, что сумма сделки может составить около 65 миллионов евро.