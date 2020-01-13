"Манчестер Юнайтед" подпишет полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша до конца недели, сообщает The Sun.
По данным источника, сумма сделки составит 60 млн фунтов стерлингов. Ожидается, что контракт будет подписан на 5 лет с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю (около 6,65 млн евро в год).
25-летний хавбек провел 24 матча за "Спортинг" в этом сезоне, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.
Манкунианцы планировали приобрести Фернандеша летом этого года, но из-за травм Скотта Мактоминея и Поля Погба решили ускорить трансфер. Предполагается, что сумма сделки может составить около 65 миллионов евро.
Sport24
"Манчестер Юнайтед" до конца недели подпишет Фернандеша. Сумма сделки составит 60 млн фунтов
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