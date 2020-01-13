Новичок "Астон Виллы" Пепе Рейна поделился эмоциями от перехода в английский клуб. Голкипер перешел в стан "львов" из "Милана" на правах аренды до конца сезона.
"Очень рад подписать контракт с такой великой и исторической командой. Я готов к этому испытанию. Не могу дождаться", — написал Рейна в твиттере.
Ранее Рейна выступал в Англии за "Ливерпуль". В период с 2005 по 2014 год испанец завоевал 4 трофея с мерсисайдцами.
Sport24
Рейна — об аренде в "Астон Вилле": я готов к этому испытанию. Не могу дождаться
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