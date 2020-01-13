"Тоттенхэм" договорился о переходе Жедсона Фернандеша из "Бенфики"

Центральный полузащитник "Бенфики" и сборной Португалии Жедсон Фернандеш продолжит карьеру в "Тоттенхэме".21-летний футболист прошел медобследование перед подписанием контракта с лондонским клубом. "Тоттенхэм" возьмет Фернандеша в аренду на полтора года, после чего сможет выкупить его трансфер за 65 млн евро, сообщает Sky Sports.Фернандеш является воспитанником "Бенфики". В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей, в которых сделал 1 голевую передачу. В его активе 2 игры за сборную Португалии.