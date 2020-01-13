Итальянская "Рома" обращалась в "Ливерпуль" по поводу возможной аренды 28-летнего швейцарского полузащитника Шердана Шакири, утверждает итальянский журналист Sky Sports Фабрицио Романо в "Твиттере".
Однако, по информации журналиста, "Ливерпуль" сразу же ответил отказом на это предложение.
Из-за травмы 20-летнего итальянского полузащитника Николы Дзаньоло "Рома" вынуждена искать усиление на трансферном рынке. Помимо Шакири "Рома" заинтересована в игроке "Интера" Маттео Политано, в испанце Сусо из "Милана" и аргентинце из "Удинезе" Родриго Де Пауле.
По сообщениям итальянских СМИ, к переходу ближе всего итальянский представитель "Интера" Политано, который является воспитанником римского клуба.
В этом сезоне Шакири принял участие в 10 играх за "Ливерпуль", в 7 из которых выйдя на замену. Всего он провёл на поле 256 минут и отметился одним голом. Его трансферная стоимость, по версии Transfermarkt.de, оценивается в € 22 млн. Контракт рассчитан до июня 2023 года.
"Чемпионат"
"Ливерпуль" отказался отдать Шакири в аренду в "Рому"
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