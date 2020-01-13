"Манчестер Юнайтед" просматривает хавбека "Вест Хэма"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Деклану Райсу. Об этом сообщает Daily Mail.Как утверждает источник, наставник "красных дьяволов" отправил персонального скаута просмотреть 20-летнего хавбека. В последние недели Райс обрёл свою лучшую форму после трудной первой половины сезона и входит в число главных целей "Манчестер Юнайтед", поскольку клуб хочет укрепить линию полузащиты. Контракт Райса с "Вест Хэмом" рассчитан до лета 2024 года, однако в клубе ожидают, что манкунианцы в ближайшее время сделают предложение по игроку.В этом сезоне Деклан Райс принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги и отметился одной результативной передачей.