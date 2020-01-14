В английском футболе могут запретить рекламу букмекеров

Правительство Великобритании намерено пересмотреть закон об азартных играх от 2005 года, информирует sportbusiness.com.Это может сказаться на рекламе букмекерских контор в футболе. В частности, речь идет о возможном запрете на размещение логотипов букмекеров на футболках.В настоящее время 10 команд в АПЛ имеют подобные рекламные логотипы. Кроме того, права на наименование футбольной лиги принадлежат одной из букмекерских контор. Это соглашение рассчитано до 2024 года.