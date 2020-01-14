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Озил: Артета - подходящий человек на пост главного тренера "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил поддержал назначение Микеля Артеты на пост главного тренера лондонской команды.

"Он может показать нам все, чему научился на протяжении долгой карьеры. Так что он точно знает, что нам делать, а мы знаем — что нам делать. Он толкает нас вперед, чтобы мы успешно выступали.

Он знает, какие слова сказать нам, как придать нам позитивное настроение и как сделать нас успешными. Как я вижу, он по-настоящему голодный, но в то же время приземленный, а это хорошая черта, чтобы сделать команду успешной.

Мы возвращаемся к традиционным ценностям "Арсенала". Это борьба, владение мячом и контроль игры. Он работает с нами над этими компонентами — и все смеются и улыбаются, получая удовольствие от каждого момента. Это делает нас успешными прямо сейчас. Думаю, он подходящий человек для этого клуба", — цитирует Озила пресс-служба "Арсенала".

Sport24.ru


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Теги: Озил Артета Арсенал АПЛ
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