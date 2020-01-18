Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (0:1).
"Мы доминировали во всех аспектах игры. Они попали в перекладину в первом тайме, но остальная часть игры была за нами, кроме победы. В матче с "Ньюкаслом" вы не можете иметь много моментов. При счете 0:0 я сказал ребятам, что мы должны рисковать и забивать. Жестокая реальность футбола в том, что если ты не забиваешь, то соперник остается в игре, и происходит что-то подобное. Это реальность футбола. У нас было больше владений мячом, чем у любого из наших соперников в каждой игре в этом сезоне. Это признак того, что у нас много контроля, но мы недостаточно забиваем. Если мы целимся выше, то мы должны обратить на это внимание", - цитирует Лэмпарда ВВС.
"Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 39 очков. В следующем матче команда встретится с "Арсеналом". Встреча состоится 22-го января.
Лэмпард: мы доминировали во всех аспектах игры
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