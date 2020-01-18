Линекер напомнил, что "Ливерпуль" идет к самому раннему чемпионству в истории

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал турнирное положение лидеров АПЛ.

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Напомним, что в минувшим туре "Сити" оступился на "Кристал Пэлас" (2:2). Таким образом отрыв лидирующего "Ливерпуля" от второго места составляет 13 очков, при этом у красных два матча в запасе.



- Они ["Ливерпуль"] в одиночестве идут к самому раннему чемпионству в истории АПЛ, - написал экс-футболист в социальных сетях.



Напомним, что рекорд АПЛ делят "Манчестер Юнайтед" (2000/01) и "Манчестер Сити" (2017/18), оформившие чемпионство за пять туров до окончания сезона.