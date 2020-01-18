Sunday Mirror: Шакири хочет перейти из "Ливерпуля" в "Рому", Клопп не планирует отпускать игрока

Вингер "Ливерпуль" Джердан Шакири может перейти в "Рому", сообщает Sunday Mirror. По данным британского издания, 28-летний швейцарец недоволен положением в английском клубе, где он преимущественно выходит на замену.



Ранее сам Шакири говорил, что может рассмотреть вариант перехода в другой клуб, если ситуация не изменится.



В то же время наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует отпускать игрока. Немецкий специалист уже говорил, что понимает недовольство Шакири, но считает его важным игроком английского клуба. Клопп рассчитывает, что Шакири останется в "Ливерпуле" как минимум до лета 2020 года.