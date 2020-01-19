Рэшфорд выбыл на несколько месяцев

Форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд из-за травмы спины может пропустить порядка 2-3 месяцев, сообщает The Times.



22-летний нападающий сборной Англии получил травму в матче 1/32 финала Кубка Англии с "Вулверхэмптоном" (1:0). В ближайшее время игроку удалят кусок кости в лодыжке.



В нынешнем сезоне Рэшфорд провел 31 матч, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач. "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице.