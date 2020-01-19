Клопп: мы играли в великолепный футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0).



"Красные" занимают первое место в таблице АПЛ. Отрыв от "Манчестер Сити" - 16 очков.



"Мы играли в великолепный футбол. Могли бы забить больше. Во втором тайме у нас были шансы и мы играли в супер-футбол. Но "Манчестер Юнайтед" тоже качественная команда, в какой-то момент они заиграли, и нам пришлось защищаться. Теперь мы должны войти в трехдневный ритм. Наступает трудный период. Мне нравится футбол, в который мы играем, и атмосфера. В целом, это довольно хорошо", - цитирует Клоппа ВВС.