Сульшер: "МЮ" сделал все, что мог

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча против "Ливерпуля" (0:2).



"Мы сделали все, что могли. В последние полчаса матча мы заставили соперника отойти назад. Расстраивает, что пропустили после стандарта. Втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника на непростом стадионе", - цитирует Сульшера ВВС.



"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.