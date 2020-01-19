Сульшер: "МЮ" сделал все, что мог

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча против "Ливерпуля" (0:2).

"Мы сделали все, что могли. В последние полчаса матча мы заставили соперника отойти назад. Расстраивает, что пропустили после стандарта. Втором тайме мы сыграли действительно здорово против хорошего соперника на непростом стадионе", - цитирует Сульшера ВВС.

"Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.


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Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Ливерпуль АПЛ
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