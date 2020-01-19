Клопп: праздновать победу в АПЛ могут все, кроме нас

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не нужно спешить праздновать победу в чемпионате Англии раньше времени.



После сегодняшней победы над "МЮ" болельщики "Ливерпуля" скандировали "Мы победим в АПЛ". Отрыв "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" составляет 16 очков.



"Они могут петь, нет никаких проблем. Все могут праздновать победу в чемпионате, кроме нас. Пока что все остается так, как было. Когда что-то изменится, я вам скажу. Мне все равно, догонят нас или нет. В четверг у нас следующий матч", - цитирует Клоппа ВВС.