Daily Mail: "Тоттехэм" не может договориться с "Миланом" по поводу трансфера Пионтека

Форвард "Милана" Кшиштоф Пионтек может остаться в итальянской команде
Фото: Getty Images
Ранее сообщалось, что лондонский клуб намерен заполучить нападающего взамен травмированного Гарри Кейна. Англичанин получил разрыв мышцы задней поверхности левого бедра и сможет вернуться на поле лишь в апреле.

По пессимистическим прогнозам страйкер английской сборной не сыграет даже на Евро-2020.

Моуринью пытается приобрести на замену Кейна форварда "Милана" Пионтека. По информации источника, итальянский клуб хочет за польского футболиста 30 млн фунтов, на что "Тоттенхэм" пойти не готов. Сообщается, что переговоры зашли в тупик.

Напомним, в текущем сезоне Пионтек забил четыре гола (три из них - с пенальти) в рамках 18-ти матчей Серии А.

"Милан" располагается на восьмой строчке итальянского чемпионата.


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Теги: Серия А Пионтек Милан АПЛ Тоттенхэм Моуринью
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