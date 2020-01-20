Одноклубник Головина может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард «Монако» Ислам Слимани, права на которого принадлежат «Лестеру», может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», утверждает The Telegraph.



По данным источника, лондонцы рассматривают кандидатуру одноклубника Александра Головина в связи с травмой форварда Гарри Кейна. Англичанин выбыл из строя на несколько месяцев.



Слимани вошёл в сферу интересов «Тоттенхэма». Руководство лондонского клуба считает его хорошей кандидатурой, учитывая опыт выступления в Лиге чемпионов и АПЛ.



В текущем сезоне Слимани принял участие в 13 матчах Лиги 1 и забил 7 мячей при 7 результативных передачах.