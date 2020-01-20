Кавани может продолжить карьеру в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.



Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб готов заплатить за 32-летнего форварда сборной Уругвая 29 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что "Атлетико" предлагал за Кавани 10 миллионов евро, однако "ПСЖ" отказался продавать футболиста.



В нынешнем сезоне Кавани провел 14 матчей и забил 5 голов.



Кавани перешел в "ПСЖ" летом 2013 года из "Наполи" за 64 миллиона евро.