Кавани может продолжить карьеру в "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" хочет подписать нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани.

Как сообщает Manchester Evening News, английский клуб готов заплатить за 32-летнего форварда сборной Уругвая 29 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Атлетико" предлагал за Кавани 10 миллионов евро, однако "ПСЖ" отказался продавать футболиста.

В нынешнем сезоне Кавани провел 14 матчей и забил 5 голов.

Кавани перешел в "ПСЖ" летом 2013 года из "Наполи" за 64 миллиона евро.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кавани Манчестер Юнайтед ПСЖ Зарубежные трансферы Лига 1 АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 22 64
...
3 Лестер  23 45
4 Челси 23 39
5 Манчестер Юнайтед 23 34
6 Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед 23 33
...
20 Норвич 23 15
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 20 49
2 Марсель 20 41
3 Ренн 20 36
4 Нант 20 32
5 Лилль 20 31
6 Монпелье 20 30
...
20 Тулуза 20 12
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Кононов завтра-послезавтра возглавит "Ригу"
Кавани может продолжить карьеру в "МЮ"
Бывший футболист "Краснодара" Гоу перешел в "Касымпаша"
Вратарь женской команды "Ливерпуля" показала страшное рассечение (фото) 1
Российские клубы могут обязать платить взносы за регистрацию игроков 2
Крал - об интересе "Ньюкасла": читал об этом, но агент ничего не говорил
Журналист Фуркад сообщил, что Краневиттер близок к переходу в "Монтеррей" 2
"Чайка" подписала полузащитника "Тамбова"
Хет-трик Игбуна помог "Динамо" разгромить "Заглембе" 1
"Локомотив", уступая по ходу матча три раза, сыграл вничью со "Стяуа" 4
Вечерняя тренировка ЦСКА не состоялась из-за дождя
Мусаев рассказал, что сроки восстановления защитника Спайича увеличились
Крал рассказал о планах в ближайшее время выиграть трофей со "Спартаком" 2
"Реал" объявил о переходе Рейньера
Нойштедтер - о судействе в РПЛ: в других странах ошибаются не меньше
19-летний игрок ЦСКА находится на просмотре в "Риге"
"Ахмат" выразил свое доверие тренерскому штабу Шалимова 2
Хакими попал в сферу интересов "Баварии"
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл клубу из Румынии
Ловчев: думаю, Тедеско сам хотел бы других игроков 2
"Ростов" сыграл вничью с "Пахтакором"
Bild: Вернер хочет перейти в "Ливерпуль"
Бэйл не хочет уходить в аренду
Донни ван бе Бек: "Реал" или "МЮ"? Оба клуба великие
В тульском "Арсенале" считают, что расширение РПЛ повысит конкуренцию 5
Мусаев: у молодых игроков есть шанс попасть в основной состав в весенней части сезона
Защитник "Ньюкасла" Виллемс выбыл до конца сезона
Ван Перси прокомментировал травму Рэшфорда
"Енисей" сообщил о расставании с Клещенко
Фетисов: позиция "Крыльев" - сохранить Соболева 2
Все новости