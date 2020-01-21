Стали известны доходы онлайн-кинотеатра Okko от показа Английской Премьер-лиги.
Как сообщает "Коммерсантъ", в среднем каждый матч чемпионата Англии на Okko смотрит 22 тысячи человек, а тур полностью - 227 тысяч. Отмечается, что платно подписку приобрели только 25-30 тысяч пользователей. Большая часть получила подписку бесплатно.
Отмечается, что компания, в свою очередь, значительно ускорила рост выручки во втором полугодии, заработав 2,5 миллиарда рублей против 1,5 миллиарда (без НДС) в первом полугодии.
В Okko рассказали, что благодаря интеграции со "Сбарбанком" удалось привлечь новую аудиторию.
"Коммерсантъ": доля доходов от показа матчей в обороте Okko крайне мала
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