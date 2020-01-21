Гвардиола призвал отказаться от Кубка английской лиги

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предложил отменить проведение матчей Кубка английской Лиги. Специалист отметил, что команды проводят слишком много игр в сезоне.



"Чтобы календарь стал легче, необходимо сделать так, чтобы год состоял из 400 дней. Нужно отказаться от Кубка Лиги, чтобы календарь не был таким напряженным. Фанаты могут какое-то время прожить без футбола. Люди будут ходить в театр, в кино, рестораны. Футболисты часто получают травмы. Из недавних примеров приведу Кейна и Рэшфорда. Мне их жаль. Мы играем каждые 2-3 дня, и игроки сильно устают", - цитирует Гвардиолу Goal.com.