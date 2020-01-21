«Челси» не сумел победить «Арсенал», играя в большинстве с 26-й минуты

В Лондоне закончился центральный матч 21-го тура АПЛ. «Челси» принимал «Арсенал», встреча завершилась со счётом 2:2.

События в матче развивались стремительно. На 26-й минуте Давид Луис был удалён с поля за фол последней надежды. Защитник лондонцев помешал Тэмми Абрахаму отправить мяч в пустые ворота. В результате Жоржиньо реализовал пенальти и вывел хозяев вперёд.

На 63-й минуте уже Габриэль Мартинелли сравнял счёт, воспользовавшись ошибкой Н’Голо Канте. Француз поскользнулся и не смог помешать форварду «Арсенала» убежать к чужим воротам.

На 84-й минуте Сесар Аспиликуэта вновь вывел вперёд хозяев, протолкнув мяч в ворота с близкого расстояния. Но на 87-й минуте Эктор Бельерин принёс «Арсеналу» ничью, точно пробил с угла штрафной.

«Челси» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 40 очков. У «Арсенала» — 30 баллов и 10-е место.
Чемпионат Англии

АПЛ. 24-й тур

Голы: Жоржинью, 28 (пенальти), Мартинелли, 64, Аспиликуэта, 84, Бельерин, 87

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Эмерсон, Канте (Маунт, 69), Жоржинью, Ковачич (Баркли, 66), Виллиан (Батшуайи, 79), Абрахам, Хадсон-Одои.

"Арсенал": Лено, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Сака, Торрейра, Джака, Пепе (Холдинг, 81), Озил (Гюэндузи, 55), Мартинелли (Уиллок, 90), Ляказетт.

Предупреждения: Эмерсон, 21, Кристенсен, 59, Гюэндузи, 76.

Удаление: Давид Луиз, 26.


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Теги: Челси Арсенал АПЛ
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