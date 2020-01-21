Как информирует Чемпионат со ссылкой на подкаст The West Ham Way Podcast, в приоритете у лондонского клуба вопрос усиления позиций правого защитника центрального хавбека. Однако испытывающий проблемы в атаке "Вест Хэм" может усилить и линию нападения.
"Российский нападающий Фёдор Чалов - ещё один интересный игрок, который нас интересует. Его талант оценивают очень высоко, ранее слухи связывали его с "Челси", с нашей стороны по-прежнему есть некоторый интерес заполучить его. "Вест Хэм" достиг той точки, когда хоть кто-то будет лучше, чем ничего", — говорится в подкасте ExWHUemployee.
Напомним, ранее СМИ приписывали интерес к Чалову другим английским командам: "Челси", "Кристал Пэлас" и "Брайтону". Летом ЦСКА отверг предложения "Кристал Пэлас".
Чалов входит в список интересов "Вест Хэма"
Имя нападающего ЦСКА Фёдора Чалова продолжают связывать с различными клубами Английской Премьер-Лиги. Футболист является одной из трансферных целей "Вест Хэма".
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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