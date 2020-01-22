"Интер" не оставляет попыток получить Эриксена

Tuttomercatoweb сообщает, что итальянский клуб улучшил предложение по хавбеку "Тоттенхэма"



Ранее "Интер" предлагал 13 млн евро за датского полузащитника, теперь - 18. Сообщается, что "Тоттенхэм" такая сумма устраивает и препятствовать этому переходу в Лондоне не станут.



Напомним, что контракт Эриксена со "шпорами" заканчивается этим летом. Игрок не намерен пролонгировать соглашение, поскольку хочет играть в другой команде.



"Тоттенхэм" Моурниью идёт в АПЛ восьмым после 23-х туров.