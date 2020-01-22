Сульшер не смог ответить, вернется ли Рэшфорд до конца сезона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер не сумел конкретно прокомментировать сроки восстановления нападающего Маркуса Рэшфорда



- Маркус получит столько времени, сколько ему нужно, чтобы восстановиться. Мы не собираемся рисковать футболистами, когда они получают травмы. В нашем распоряжении лучший медицинский персонал в стране, и я уверен, что, когда Маркус вернётся, он будет здоров на все сто процентов, - приводит слова Сульшера The Independent.



Ранее становилось известно, что у игрока выявлен стрессовый перелом в спине.



Напомним, что Рэшфорд является лучшим бомбардиром "МЮ" в текущем сезоне с 14-ю голами в АПЛ.