El Chiringuito: Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Тоттенхэме".
Фото: ESPN
Сообщается, что руководители клубов уже провели встречу и пообщались на предмет возможного трансфера игрока. "Тоттенхэм" готов заплатить за Бэйла 30 миллионов евро.

Напомним, что футболист уже выступал за "шпор" с 2007 по 2013 год. В "Реал" он перешел летом 2013 года за 100 миллионов евро. С тех пор на его счету 167 матчей и 80 голов за мадридский клуб.

Ранее стало известно, что футболист готов покинуть мадридский клуб.

Отметим, что Бэйл в нынешнем сезоне несколько матчей подряд не попадал в заявку "сливочных".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Бэйл Тоттенхэм Реал Ла Лига АПЛ Зарубежные трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 22 64
...
6 Вулверхэмптон 23 34
7 Шеффилд Юнайтед 24 33
8 Тоттенхэм 23 31
9 Саутгемптон 24 31
10 Арсенал 24 30
...
20 Норвич 23 15
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 20 43
2 Реал Мадрид 20 43
3 Атлетико  20 35
4 Севилья 20 35
5 Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад 20 31
...
20 Эспаньол 20 14
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Ростов" объявил о продлении контрактов с Шомуродовым, Норманном и Глебовым
Мамаев заявлен за "Ростов" под номером 10
Д. Билялетдинов высказался о ситуации с Кокориным
El Chiringuito: Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм"
Луческу считает, что Кокорин уже не вернется в "Зенит" 5
Рейнгольд: уход Бакаева? Никаких претензий к руководству "Спартака" 2
Журналист Конов: у РФС нет права оспорить выборы Прядкина
Журналист Сергей Егоров сообщил, сколько "Спартак" получит за Солтмурада Бакаева 6
Агент Кокорина: Саша в "Сочи" не просто пока, а вообще не едет 16
Слуцкий ответил подписчику, назвавшему новичка "Рубина" ноунеймом
Солтмурад Бакаев объявил о переходе в "Рубин" 3
Сульшер не смог ответить, вернется ли Рэшфорд до конца сезона
Ловрен сообщил, что вернулся к тренировкам
Sky Sports: Эриксен сообщил "Тоттенхэму" о желании перейти в "Интер"
Медведев подтвердил переход Кокорина в "Сочи" 20
"Бавария" взяла в аренду защитника "Реала" Одриосолу
"Рубин" объявил о приобретении Дарко Йевтича
Селюк: у Каборе контракт до 2021 года, ему сейчас не надо ничего продлевать 3
"Бизнес Онлайн": полузащитник "Леха" Йевтич подписал контракт с "Рубином" 5
РФС поблагодарил ушедших в отставку Колобкова и Голодец 9
The Sun: "Манчестер Юнайтед" предложил более 30 млн фунтов за 16-летнего игрока "Бирмингема" 3
Агент Кардозу опроверг информацию о том, что "Динамо" собирается расстаться с его клиентом 1
Кокорин участвует в утренней тренировке "Зенита" на сборах 2
«Зенит» против Кокорина и Семака, РФС против Прядкина – в нашем футболе снова скандалы 18
Открылось трансферное окно РПЛ 1
"Интер" не оставляет попыток получить Эриксена
Зидан рассказал о трансферных планах "Реала" на эту зиму 1
Агент Джано рассказал о планах игрока на будущее 6
Журналист Егоров сообщил о возможности перевода Кокорина в "Зенит-2" 10
Алдонин: когда узнал, что мной интересуется "Торпедо", был очень воодушевлен 1
Все новости