Сообщается, что руководители клубов уже провели встречу и пообщались на предмет возможного трансфера игрока. "Тоттенхэм" готов заплатить за Бэйла 30 миллионов евро.
Напомним, что футболист уже выступал за "шпор" с 2007 по 2013 год. В "Реал" он перешел летом 2013 года за 100 миллионов евро. С тех пор на его счету 167 матчей и 80 голов за мадридский клуб.
Ранее стало известно, что футболист готов покинуть мадридский клуб.
Отметим, что Бэйл в нынешнем сезоне несколько матчей подряд не попадал в заявку "сливочных".
El Chiringuito: Бэйл может вернуться в "Тоттенхэм"
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл может продолжить карьеру в "Тоттенхэме".
Фото: ESPN
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»