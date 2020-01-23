По информации Mundo Deportivo, Обамеянг принял предложение каталонского клуба, что может повысить вероятность сделки.
"Арсенал" по понятным причинам не собирается отпускать своего лидера и лучшего бомбардира, однако желание Обамеянга может сделать руководство клуба более сговорчивым. Контракт Обамеянг с "Арсеналом" заканчивается через полтора года.
"Барселона" ищет нападающего на замену Луису Суаресу после того, как уругваец выбыл из-за травмы, по всей видимости, до конца сезона. К тому же, Обамеянга можно будет заявить в Лигу чемпионов, поскольку в текущем сезоне он заигран за "Арсенал" только в Лиге Европы.
Обамеянг согласился перейти в "Барселону"
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг намерен перейти в "Барселону" и уже дал своё согласие на переход.
Фото: EFE
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