Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" может вернуть нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса.



Как сообщает Tuttosport, английский клуб ищет варианты усиления атаки после того, как стало известно о травме нападающего Маркуса Рэшфорда. "Манчестер Юнайтед" планирует арендовать 35-летнего аргентинского футболиста.



Напомним, Тевес уже выступал за "МЮ" с 2007 по 2009 год.



В нынешнем сезоне он забил 3 гола в 10 матчах аргентинского чемпионата.