"Манчестер Юнайтед" может вернуть нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса.
Как сообщает Tuttosport, английский клуб ищет варианты усиления атаки после того, как стало известно о травме нападающего Маркуса Рэшфорда. "Манчестер Юнайтед" планирует арендовать 35-летнего аргентинского футболиста.
Напомним, Тевес уже выступал за "МЮ" с 2007 по 2009 год.
В нынешнем сезоне он забил 3 гола в 10 матчах аргентинского чемпионата.
Тевес может вернуться в "Манчестер Юнайтед"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»