Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Вудворд может покинуть клуб

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд может покинуть английский клуб. По данным источника, функционер может оставить пост исполнительного директора «МЮ» из-за критики со стороны фанатов.



В тоже время владельцы «Юнайтед» продолжают поддерживать Вудворда. При нём клуб фиксирует рекордную прибыль. Но на матчах команды фанаты скандируют оскорбительные кричалки в адрес Вудворда.



Примечательно, что 48-летний функционер является самым высокооплачиваемым управленцем в АПЛ.