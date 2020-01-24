Лазаро продолжит карьеру в "Ньюкасле"

Хавбек итальянского "Интера" с австрийским гражданством Валентино Лазаро перейдет на правах аренды в английский "Ньюкасл".



Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" готов арендовать 23-летнего полузащитника за 2 миллиона евро с правом выкупа, которое оценили в 20 миллионов, сообщает пресс-служба "сорок".



Также интерес к футболисту проявляли в "РБ Лейпциге" и "Вест Хэме". До "Интера" Лазаро выступал за немецкую "Герту", а в этом сезоне в серии А провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу.