Лазаро продолжит карьеру в "Ньюкасле"

Хавбек итальянского "Интера" с австрийским гражданством Валентино Лазаро перейдет на правах аренды в английский "Ньюкасл".

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" готов арендовать 23-летнего полузащитника за 2 миллиона евро с правом выкупа, которое оценили в 20 миллионов, сообщает пресс-служба "сорок".

Также интерес к футболисту проявляли в "РБ Лейпциге" и "Вест Хэме". До "Интера" Лазаро выступал за немецкую "Герту", а в этом сезоне в серии А провел 6 матчей и сделал одну результативную передачу.


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Теги: Ньюкасл АПЛ Зарубежные трансферы Интер Серия А
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