"Барселона" может подписать Жиру

Нападающий "Челси" Оливье Жиру попал в сферу интересов "Барселоны", информирует Sport.es.



Сообщается, что руководство каталонского клуба ищет нападающего на замену Луису Суареса, который из-за травмы выбыл на долгое время. Жиру, которым также интересуется "Интер", в нынешнем сезоне крайне редко появляется на поле и готов сменить клуб.



В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел 7 матчей и забил 1 гол.



Француз выступает за "Челси" с зимы 2018 года, перейдя из лондонского "Арсенала" за 16 миллионов фунтов.