"Барселона" может подписать Жиру

Нападающий "Челси" Оливье Жиру попал в сферу интересов "Барселоны", информирует Sport.es.

Сообщается, что руководство каталонского клуба ищет нападающего на замену Луису Суареса, который из-за травмы выбыл на долгое время. Жиру, которым также интересуется "Интер", в нынешнем сезоне крайне редко появляется на поле и готов сменить клуб.

В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел 7 матчей и забил 1 гол.

Француз выступает за "Челси" с зимы 2018 года, перейдя из лондонского "Арсенала" за 16 миллионов фунтов.


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Теги: Барселона Ла Лига Челси АПЛ Зарубежные трансферы
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