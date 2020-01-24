Фанаты "Манчестер Юнайтед" намерены уйти со стадиона в знак протеста против руководства

Уставшие от жизни в статусе середняка английской премьер-лиги фанаты "Манчестер Юнайтед" призывают всех покинуть трибуны на 58-й минуте матча против "Вулверхэмптона".

Фото: twitter.com/iangoodhead

О готовящейся массовой акции протеста сообщает The Mirror. Её организаторы имеют большие претензии к собственникам клуба, американской семье Глэйзеров, и вице-президенту "Манчестер Юнайтед" Эду Вудворду.



Массовый уход с трибун запланирован на 58-й минуте встречи, которая состоится 1 февраля. В 1958 году самолет с командой потерпел крушение при попытке взлета из аэропорта Мюнхена. Также "Юнайтед" в предыдущем матче потерпел первое за 58 лет домашнее поражение от "Бёрнли" (0:2).



Уже во время того многие болельщики покинули свои места задолго до финального свистка арбитра.