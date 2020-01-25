Лэмпард: ошибки Кепы стоили нам очков. С "Халлом" сыграет Кабальеро

Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард поделился информацией об основном вратаре в ближайшем кубковом матче против "Халл Сити".



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"Кабальеро выйдет на поле в стартовом составе. Я очень рад, что он в команде. Он зарекомендовал себя как профессионал в высшей степени.



Я считаю, что Кепа знает о создавшейся проблеме, и он будет честен, он совершил ряд ошибок, которые привели к голам и стоили команде очков, поэтому ему необходимо работать и прибавлять", — цитирует Лэмпарда официальный сайт "Челси".



Кепа Аррисабалага перешел из "Атлетика" в "Челси" перед началом прошлого сезона за 80 миллионов евро, став самым дорогим голкипером в истории футбола.В нынешнем сезоне на счету испанца 43 пропущенных мяча в 31 матче.



По слухам, в клубе недовольны текущей игрой голкипера и присматривают ему замену. Среди возможных трансферов называется голкипер "Бернли" Ник Поуп.