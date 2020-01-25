Кавани отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани отверг предложение манкунианцев с зарплатой в 12 миллионов евро в год и подъемными в 3 миллиона.
Фото: Getty Images
Как сообщает британское издание Dailystar, 32-летний уругваец не заинтересован в продолжении карьеры в Англии. Контракт Кавани с ПСЖ заканчивается в конце этого сезона, поэтому футболист имеет право вести переговоры с будущим работодателем.

Сам футболист изъявил желание продолжить карьеру в испанском "Атлетико".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лига 1 АПЛ Кавани Манчестер Юнайтед ПСЖ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 23 67
...
3 Лестер  24 48
4 Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон 24 34
...
20 Норвич 24 15
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 20 49
2 Марсель 20 41
3 Ренн 21 37
4 Нант 20 32
5 Лилль 20 31
6 Монпелье 20 30
...
20 Тулуза 20 12
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

ЦСКА победил в товарищеской встрече ЛАСК, Влашич оформил дубль
Рамос восстановился после травмы. Он сможет выйти на поле против "Вальядолида"
Кокорин в стартовом составе на игру против "Зальцбурга" 2
Ди Марцио: Роналду вдохнул новую жизнь в серию А
Жена Семака рассказала, что главный тренер "Зенита" станет дедушкой 2
Широков считает, что аренда в "Сочи" пойдёт Кокорину во благо
Рабинер: Сёмин очень хотел приобрести Комличенко и имеет все поводы для недовольства
Клопп про возможное чемпионство "Ливерпуля": это дерьмовый вопрос
Кавани отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"
"РБ Лейпциг" подписал Ольмо из загребского "Динамо" за 30 миллионов евро
Слуцкий примет участие в программе "Вечерний Ургант"
Гол Тарасова помог "Рубину" выиграть второй матч при Слуцком (видео)
ПСЖ может обменять Паредеса в "Милан" 1
Журналист Егоров рассказал о самом вероятном месте проведения финала Кубка России 1
Анри: я бы мог много сказать про "Монако", но не буду этого делать 3
Сигурдссон: даже Месси промахивается с пенальти 1
Тарасов забил первый гол за "Рубин" (видео) 4
"Нижний Новгород" расторг контракт с экс-нападающим "Локомотива" и "Рубина" Портнягиным
Время перемен. РФС не признал выборы президента РПЛ 1
Комличенко успешно прошёл медобследование для "Динамо" и готовится к подписанию контракта 1
Лэмпард: ошибки Кепы стоили нам очков. С "Халлом" сыграет Кабальеро 2
Тудорие: "Зенит" и ЦСКА хорошо известны в Европе, РПЛ уважают 5
Журналист Егоров: РПЛ может обжаловать в CAS признание выборов Прядкина неправомерными 1
Полузащитник "Локомотива" Галаджан арендован "Ротором"
Агент и отчим Кокорина: точно знаю, что Саша не давал обещаний переходить в "Сочи" 2
Марадона отказался от предложения президента Венесуэлы возглавить сборную страны
Экс-футболист "Спартака" Петкович подписал контракт с португальской "Тонделой" после года простоя
Бывший защитник "Спартака" Рохо переберётся в Аргентину из "Манчестер Юнайтед"
Мбаппе: вышел поесть мороженого, не успел лизнуть, как вокруг меня собралось 500 человек 1
Экс-селекционер ЦСКА Крисевич: Русланбек Хусаинов говорил игрокам, что отправит в горы к Басаеву 4
Все новости