Кавани отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани отверг предложение манкунианцев с зарплатой в 12 миллионов евро в год и подъемными в 3 миллиона.



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Как сообщает британское издание Dailystar, 32-летний уругваец не заинтересован в продолжении карьеры в Англии. Контракт Кавани с ПСЖ заканчивается в конце этого сезона, поэтому футболист имеет право вести переговоры с будущим работодателем.



Сам футболист изъявил желание продолжить карьеру в испанском "Атлетико".