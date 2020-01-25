Фабиньо заявил, что "Золотой мяч" должен был достаться Ван Дейку

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо поделился мнением по поводу игры Вирджила ван Дейка.

- Вирджил один из лучших игроков мира в настоящее время. "Золотой мяч"должен был достаться Ван Дейку, ведь он показал отличную игру и внес немалый вклад в победу в ЛЧ, - приводит слова Фабиньо Sport Bible.

Напомним, что Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с 2018 года и стал обладателем кубка ЛЧ в составе красных.

"Золотой мяч" - 2019 достался игроку "Барселоны" Лионелю Месси.

На данный момент "Ливерпуль" лидирует в чемпионате Англии с отрывом от "Сити" в 16 очков и при дополнительной игре в запасе.


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Теги: АПЛ Ливерпуль Ван Дейк
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