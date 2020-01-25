У "Ньюкасла" могут появиться новые владельцы из Саудовской Аравии

Суверенный фонд Саудовской Аравии может приобрести "Ньюкасл Юнайтед", сообщает Sky Sports.



По данным источника, представители фонда ведут переговоры с нынешним владельцем клуба Майком Эшли. Вместе с аравийцами совладелицей команды может стать Аманда Стейвли, предприниматель из Великобритании.



Она пыталась приобрести "сорок" ещё несколько лет назад, но тогда Эшли отказался от сделки. При этом бизнесмен готов продать актив за 340 млн фунтов стерлингов.



Нынешнего владельца клуба болельщики неоднократно обвиняли в скупости. Остался недоволен решениями Эшли и бывший наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, который ушёл из клуба из-за разногласий по трансферам.