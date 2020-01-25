Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился своим видением трансферной политики клуба и заявил, что не боится за своё место.
- Мы должны с умом тратить деньги, это главное. "МЮ" потратил кучу денег за последние 5-6 сезонов. Мы договаривались о многом, когда я подписывал контракт. Не боюсь за место в этом плане, просто продолжаю работать. Конечно, всем нужны результаты, но мы не будем тратить деньги на кого-то, кто нам не подходит.
Это способность иногда смотреть на себя в зеркало, а не просто обвинять других. Кто-то думает, что все вокруг неправы. Я верю в структуру "Манчестер Юнайтед", которая была выстроена, когда я ещё был игроком, — цитирует Сульшера Daily Mail.
Ранее то же английское издание сообщило, что главным кандидатом на смену Сульшеру является главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.
Сульшер заявил, что не опасается за своё место
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