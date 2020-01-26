Бывший хавбек английского "Хаддерсфилда" Джордан Синнотт скончался в возрасте 25-ти лет
Футболист в ночь на субботу был найден без сознания с подозрением на перелом черепа в городе Ретфорд. Синнотт был обнаружен возле паба.
Полиция уже задержала подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.
В драке около паба, по сообщениям иностранных СМИ, участвовало около восьми человек.
Синнотт играл за "Хаддерсфилд" с 2012-го по 2015-й годы.
Бывший игрок "Хаддерсфилда" Синнотт умер после драки
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