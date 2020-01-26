Бывший игрок "Хаддерсфилда" Синнотт умер после драки

Бывший хавбек английского "Хаддерсфилда" Джордан Синнотт скончался в возрасте 25-ти лет



Футболист в ночь на субботу был найден без сознания с подозрением на перелом черепа в городе Ретфорд. Синнотт был обнаружен возле паба.



Полиция уже задержала подозреваемого в причинении тяжких телесных повреждений.



В драке около паба, по сообщениям иностранных СМИ, участвовало около восьми человек.



Синнотт играл за "Хаддерсфилд" с 2012-го по 2015-й годы.