Преступник, обокравший нападающего "Саутгемптона", получил девять лет тюрьмы

Daily Mail сообщает, что Джек Коув, который весной 2019-го ограбил дома Дэнни Ингза, выступающего за "Саутгемптон", был приговорен к девяти годам тюрьмы.



21-летний преступник угнал автомобиль футболиста и вынес из дома Ингза ценностей на стоимость свыше тысячи фунтов стерлингов.



Коува поймали после еще одного проникновения в дом. Также он признал вину в мошенничестве с банковскими картами и угоне транспортных средств.