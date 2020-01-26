Источник: Кавани не намерен переходить в "МЮ"

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани не планирует переходить в стан "красных дьяволов".

Более предпочтительным вариантом для продолжения карьеры форвард считает "Атлетико" и намерен присоединиться к "матрасникам" в это трансферное окно. "МЮ" предлагал те же условия, что и "матрасники", но уругваец предпочел Испанию, пишет издание TF 1.

Эдинсон Кавани является лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ". С 2013-го года на счету уругвайца 198 забитых мячей. В этом сезоне форвард отметился 5-ю результативными ударами в 14-ти матчах.


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Теги: Лига 1 Ла Лига АПЛ Манчестер Юнайтед ПСЖ Атлетико Кавани
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Источник: Кавани не намерен переходить в "МЮ"
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