Источник: Кавани не намерен переходить в "МЮ"

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани не планирует переходить в стан "красных дьяволов".



Более предпочтительным вариантом для продолжения карьеры форвард считает "Атлетико" и намерен присоединиться к "матрасникам" в это трансферное окно. "МЮ" предлагал те же условия, что и "матрасники", но уругваец предпочел Испанию, пишет издание TF 1.



Эдинсон Кавани является лучшим бомбардиром в истории "ПСЖ". С 2013-го года на счету уругвайца 198 забитых мячей. В этом сезоне форвард отметился 5-ю результативными ударами в 14-ти матчах.