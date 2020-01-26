Руководство "Интера": надеемся как можно быстрее подписать Эриксена

Напомним, действующий контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает в июне.



- Ничего не собираемся скрывать. Вы знаете, что мы уже давно ведём переговоры с "Тоттенхэмом". Контракт Эриксена рассчитан до 30 июня, поэтому сейчас речь идёт только о правах на шесть месяцев, - приводит слова генерального директора клуба DAZN.



Также Маротта отметил о важности скорейшего осуществления перехода, так как трансферное окно закрывается уже в ближайшую пятницу.



В текущем сезоне на счету Кристиана Эриксена 28 матчей и 3 забитых мяча за "Тоттенхэм" во всех турнирах.