Руководство "Интера": надеемся как можно быстрее подписать Эриксена

Напомним, действующий контракт Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает в июне.

- Ничего не собираемся скрывать. Вы знаете, что мы уже давно ведём переговоры с "Тоттенхэмом". Контракт Эриксена рассчитан до 30 июня, поэтому сейчас речь идёт только о правах на шесть месяцев, - приводит слова генерального директора клуба DAZN.

Также Маротта отметил о важности скорейшего осуществления перехода, так как трансферное окно закрывается уже в ближайшую пятницу.

В текущем сезоне на счету Кристиана Эриксена 28 матчей и 3 забитых мяча за "Тоттенхэм" во всех турнирах.


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Теги: Эриксен Интер Тоттенхэм Маротта АПЛ Серия А
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АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 23 67
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4 Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед 24 33
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20 Норвич 24 15
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# Команда И О
1 Ювентус 20 51
2 Интер 21 48
3 Лацио 19 45
4 Аталанта 21 38
5 Рома 20 38
6 Милан 21 31
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20 СПАЛ 21 15
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