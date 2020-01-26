Болельщики "МЮ" заряжали "смерть Вудворду"

В твиттере журналиста Саймона Стоуна сообщается, что во время матча 1/16 Кубка Англии с "Транмир Роверс" (6:0) болельщики "дьяволов" скандировали с трибун "Cмерть Вудворду".

Фото: Eurosport.com

Напоминаем, что Эд Вудворд занимает должность исполнительного директора "Манчестер Юнайтед".



Также сообщается, что было исполнено много песен в поддержку действующего тренера "красных дьяволов" Уле-Гуннера Сульшера.



"МЮ" проиграл три из последних 4 матчей в АПЛ. В данный момент "дьяволы" находятся на 5 строчке турнирной таблицы и имеют в своем активе 34 очка. До зоны ЛЧ их отделяют 6 очков.