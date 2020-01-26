"Ливерпуль" не смог обыграть "Шрусбери" в Кубке Англии

"Ливерпуль" сыграл вничью с клубом "Шрусбери" в 1/16 финала Кубка Англии - 2:2. Теперь команды ждут переигровка.



Кубок Англии



1/16 финала



"Шрусбери" - "Ливерпуль" 2:2



Голы: Джонс, 15, Лав, 46 (авто.), Каммингс, 65 (пен.), 75



Шрусбери Таун: О'Лири, Пьер, Эбенкс-Ланделл, Уильямс, Норбёрн (Эдвардс, 26), Голборн, Лав, Госс, Лорент, Ланг (Каммингс, 60), Уолли (Udoh, 85)



Ливерпуль: Адриан, Матип (Салах, 79), Уильямс, Ларуки, Ловрен, Джонс, Фабиньо, Чиривелья, Минамино (Фирмино, 85), Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71), Ориги



Предупреждения: Ларуки, 64