"Ливерпуль" не смог обыграть "Шрусбери" в Кубке Англии

"Ливерпуль" сыграл вничью с клубом "Шрусбери" в 1/16 финала Кубка Англии - 2:2. Теперь команды ждут переигровка.

Кубок Англии

1/16 финала

"Шрусбери" - "Ливерпуль" 2:2

Голы: Джонс, 15, Лав, 46 (авто.), Каммингс, 65 (пен.), 75

Шрусбери Таун: О'Лири, Пьер, Эбенкс-Ланделл, Уильямс, Норбёрн (Эдвардс, 26), Голборн, Лав, Госс, Лорент, Ланг (Каммингс, 60), Уолли (Udoh, 85)

Ливерпуль: Адриан, Матип (Салах, 79), Уильямс, Ларуки, Ловрен, Джонс, Фабиньо, Чиривелья, Минамино (Фирмино, 85), Эллиот (Окслейд-Чемберлен, 71), Ориги

Предупреждения: Ларуки, 64


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Теги: Ливерпуль
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