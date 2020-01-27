Источник: велика вероятность, что "МЮ" никого не подпишет в зимнее трансферное окно

Как сообщает The Athletic, "Манчестер Юнайтед" может остаться без новичков в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "МЮ"
Отмечается, что после того, как стало известно о травме форварда Маркуса Рэшфорда, из-за которой англичанин пропустит порядка 2-3 месяцев, клуб хотел приобрести нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани. Однако позже стало известно, что уругваец отказался переходить в "МЮ" из-за не самого лучшего, по его мнению, предложения.

Также "Манчестер Юнайтед" долго ведет переговоры с полузащитником "Спортинга" Бруну Фернандеша. Несмотря на то, что английский клуб несколько раз увеличивал свое предложение, лиссабонцы пока не дали своего окончательного ответа о продаже игрока.

Помимо этого, руководство манкунианцев не смогло заполучить хавбека "Вест Хэма" Деклана Райса, так как лондонцы завысили сумму на футболиста.

Таким образом, велика вероятность, что зимой "МЮ" не будет никого подписывать и дождется летнего межсезонья.

Команда Оле-Гуннара Сульшера занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка в 24 матчах.


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Теги: Манчестер Юнайтед АПЛ
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