Бергвейн перешел из ПСВ в "Тоттенхэм"

Официальный сайт "шпор" сообщил о трансфере полузащитника ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна.

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Контракт 22-летнего игрока заключен до 2025 года. Выступать за лондонский клуб Бергвейн будет под 23-м номером. По предварительным данным, сумма трансфера составила около 35 миллионов евро.



В составе ПСВ Бергвейн провел 149 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 41 результативную передачу. Также на счету новичка "шпор" 9 матчей за сборную Нидерландов.



В этом сезоне Бергвейн забил 6 мячей в 29 матчах.