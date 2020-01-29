Бергвейн перешел из ПСВ в "Тоттенхэм"

Официальный сайт "шпор" сообщил о трансфере полузащитника ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна.
Фото: twitter.com/SpursOfficial
Контракт 22-летнего игрока заключен до 2025 года. Выступать за лондонский клуб Бергвейн будет под 23-м номером. По предварительным данным, сумма трансфера составила около 35 миллионов евро.

В составе ПСВ Бергвейн провел 149 матчей во всех турнирах, в которых забил 31 мяч и отдал 41 результативную передачу. Также на счету новичка "шпор" 9 матчей за сборную Нидерландов.

В этом сезоне Бергвейн забил 6 мячей в 29 матчах.


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Теги: Тоттенхэм ПСВ Бергвейн Зарубежные трансферы АПЛ
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