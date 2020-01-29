"Вест Хэм" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником "Славии" Томашем Соучеком.
Сообщается, что 24-летний футболист сборной Чехии перешел в английский клуб на правах аренды до конца сезона. В соглашении между клубами есть опция выкупа контракта игрока в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах Соучека заинтересован "Спартак".
В нынешнем сезоне футболист провел за "Славию" 26 матчей, забил 12 голов и отдал три результативные передачи.
Соучек, интерес к которому проявлял "Спартак", стал игроком "Вест Хэма"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»