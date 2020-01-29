"Барселона" предлагала за Ришарлисона 100 млн евро, но "Эвертон" ответил отказом

Как сообщает Sky Sports, "Барселона" в зимнее трансферное окно сильно хотела заполучить нападающего "Эвертона" Ришарлисона.

Фото: ФК "Эвертон"

Отмечается, что каталонский клуб, который ищет форварда на замену выбывшему из строя Луису Суаресу, предлагал "Эвертону" 100 миллионов евро. Однако англичане отказались отпускать бразильца.



В нынешнем сезоне 22-летний нападающий провел 27 матчей, забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.