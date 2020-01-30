"Лацио" хочет успеть подписать Жиру

Нападающий "Челси" Оливье Жиру может продолжить карьеру в Италии.



Фото: ФК Челси

Как сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио, руководство итальянского клуба убедилось игрока перейти в команду. Теперь "Лацио" осталось успеть договориться с "Челси" до закрытия трансферного окна.



Ранее сообщалось, что в услугах форварда сборной Франции заинтересованы "Интер", "Тоттенхэм" и "Барселона".



В нынешнем сезоне Оливье Жиру провел 7 матчей и забил 1 гол.



Француз выступает за "Челси" с зимы 2018 года, перейдя из лондонского "Арсенала" за 16 миллионов фунтов.